Москвичей предупредили о новой схеме мошенников

Москвичей предупредили о новой опасной схеме мошенников. Сначала аферисты звонят в банк от имени клиента, сообщают о потере телефона и просят заблокировать все его карты.

Затем они связываются с потенциальной жертвой, сообщают о блокировке и требуют выйти на связь "для решения проблемы". Если человек игнорирует их звонки, мошенники начинают угрожать его семье и близким, оказывая психологическое давление.

