Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 19:45

Безопасность

Мошенники начали просить детей оплатить 100–500 рублей за разблокировку Roblox

Мошенники начали просить детей оплатить 100–500 рублей за разблокировку Roblox

Мошенники создали фишинговые сайты для якобы доступа к игре Roblox

В РФ мошенники начали наживаться на детях, пытающихся вернуть доступ к Roblox

Неизвестный сверток с надписью "открой" обнаружили во дворе жилого дома в Саларьево

Правительство подготовило новый пакет мер защиты россиян от мошенников

В Минцифры подготовили второй пакет мер по борьбе с мошенниками

"Московский патруль": мошенники стали предлагать детям разблокировать игру Roblox

"Московский патруль": инспекторы ГАИ провели рейд "Пешеходный переход"

Рейд "Пешеходный переход" проведут в Москве 9 декабря

Слово love стало самым частым в паролях за 2025 год

Блокировка популярной платформы Roblox привела к новой волне мошенничества в России. Как сообщают аналитики, аферисты начали создавать фишинговые сайты, предлагающие доступ к игре без VPN.

На эти уловки попадаются школьники, пытающиеся вернуться в игру. В итоге под ударом – их родители. Мошенники просят детей убедить мам и пап совершить небольшой платеж в 100–500 рублей для "разблокировки".

После подтверждения такой операции злоумышленники получают доступ не только к аккаунту ребенка, но и к полным данным банковской карты. Чтобы решить проблему, в Общественной палате уже предложили создать отечественный аналог Roblox.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьтехнологиивидеоАлексей Лазаренко

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика