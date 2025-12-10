Мошенники начали просить детей оплатить 100–500 рублей за разблокировку Roblox

Блокировка популярной платформы Roblox привела к новой волне мошенничества в России. Как сообщают аналитики, аферисты начали создавать фишинговые сайты, предлагающие доступ к игре без VPN.

На эти уловки попадаются школьники, пытающиеся вернуться в игру. В итоге под ударом – их родители. Мошенники просят детей убедить мам и пап совершить небольшой платеж в 100–500 рублей для "разблокировки".

После подтверждения такой операции злоумышленники получают доступ не только к аккаунту ребенка, но и к полным данным банковской карты. Чтобы решить проблему, в Общественной палате уже предложили создать отечественный аналог Roblox.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.