Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": более тысячи нарушений пресекла ГАИ в ходе рейда "Пешеход" в Москве

"Московский патруль": более тысячи нарушений пресекла ГАИ в ходе рейда "Пешеход" в Москве

Профилактическую работу активизировали в школах после взрыва купюры в Красногорске

"Деньги 24": мошенники стали убеждать россиян позвонить им первыми

Володин сообщил о мерах защиты участников рынка недвижимости от мошенников

Мошенники в России начали продавать фальшивые билеты на "Щелкунчика"

"Московский патруль": ГИБДД подсчитала число нарушений за непропуск пешеходов за 2025 год

В России мошенники научились обходить блокировку звонков в мессенджерах

Новости регионов: северное сияние заметили над Новый Уренгоем

Мошенники активизировались в период подготовки к новогодним корпоративам

Проект о борьбе с "бабушкиными схемами" при продаже квартир внесли в Госдуму

Управление Госавтоинспекции по Москве подвело итоги профилактического рейда "Пешеход". В результате свыше 700 водителей транспортных средств привлечены к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения.

Кроме того, свыше тысячи пешеходов были подвергнуты административному наказанию за нарушение правил дорожного движения, в том числе за переход проезжей части в неположенном месте.

Водителям напомнили о необходимости заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, а с пешеходами провели разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения на дорогах города.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьвидеоВлада Егорова

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика