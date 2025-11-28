28 ноября, 21:45Безопасность
"Московский патруль": более тысячи нарушений пресекла ГАИ в ходе рейда "Пешеход" в Москве
Управление Госавтоинспекции по Москве подвело итоги профилактического рейда "Пешеход". В результате свыше 700 водителей транспортных средств привлечены к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения.
Кроме того, свыше тысячи пешеходов были подвергнуты административному наказанию за нарушение правил дорожного движения, в том числе за переход проезжей части в неположенном месте.
Водителям напомнили о необходимости заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, а с пешеходами провели разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения на дорогах города.
Подробнее – в программе "Московский патруль".