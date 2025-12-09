Мошенники стали маскироваться под работодателей для кражи денег и личных данных москвичей

Мошенники начали использовать новую схему, маскируясь под работодателей для кражи денег и личных данных москвичей. Как сообщили в МВД, все начинается с предложения о "работе мечты" – удаленном чат-операторе с высоким ежедневным доходом без опыта.

Общение сразу уходит в мессенджер, что является первым тревожным сигналом, так как легитимные компании так не действуют. Злоумышленники переводят разговор в мессенджер и пытаются выведать личную информацию жертвы, включая данные банковского счета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.