Эксперты рассказали, что делает пароли уязвимыми

Постоянное обновление набора секретных слов и знаков приводит к упрощению паролей, но даже длинные пароли не гарантируют безопасность, так как их строят по одним шаблонам.

Эксперты по информационной безопасности рассказали, что прежде всего ни в коем случае нельзя хранить пароли в браузере. Зачастую все утечки происходят именно оттуда. Вместо этого стоит использовать менеджеры паролей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

