27 ноября, 21:35

Транспорт

"Московский патруль": ГИБДД подсчитала число нарушений за непропуск пешеходов за 2025 год

"Новости дня": электробусы вышли на маршруты С856 и № 888 в Москве

В Москве на маршрутах ЦТУ появятся 15 поездов нового поколения

"Новости дня": на севере Москвы вдоль МЦД-3 появится новая дорога

Новые поезда начнут курсировать на маршрутах ЦТУ в 2026 году

На маршруты ЦТУ выйдут 15 поездов нового поколения

"Новости дня": станцию "Гольяново" Арбатско-Покровской линии оформят в космическом стиле

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 ноября

Пассажиры московского транспорта могут получить кешбэк за каждую поездку

Хор Сретенского монастыря выступил с концертом на борту самолета

С начала 2025 года автоинспекторы пресекли более 134 тысяч нарушений за непредоставление преимущества в движении пешеходам и более 109 тысяч нарушений ПДД самими пешеходами.

Сотрудники ГАИ проводят рейды, в рамках которых выявляют нарушителей на дорогах. Инспекторы напоминают им о светофорах и пешеходных переходах. Они также предупреждают, что спешка грозит трагическими последствиями. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
транспортбезопасностьвидео

