"Московский патруль": ГИБДД подсчитала число нарушений за непропуск пешеходов за 2025 год

С начала 2025 года автоинспекторы пресекли более 134 тысяч нарушений за непредоставление преимущества в движении пешеходам и более 109 тысяч нарушений ПДД самими пешеходами.

Сотрудники ГАИ проводят рейды, в рамках которых выявляют нарушителей на дорогах. Инспекторы напоминают им о светофорах и пешеходных переходах. Они также предупреждают, что спешка грозит трагическими последствиями. Подробнее – в программе "Московский патруль".

