Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 09:37

Безопасность

Правоохранители предотвратили похищение свыше 222 млн рублей у россиян в ноябре

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

За ноябрь 2025 года сотрудники правоохранительных органов предотвратили похищение мошенниками более 222 миллионов 145 тысяч рублей у 638 россиян. Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД.

В ведомстве отметили, что были задержаны 69 курьеров, которые перевозили похищенные средства.

Ранее сообщалось, что российские банки в период с июля по сентябрь 2025 года предотвратили 28,5 миллиона попыток совершения мошеннических операций. Отмечается, что в III квартале злоумышленники совершили 460,1 тысячи таких операций. Этот показатель на 51% превысил среднее значение за последние 4 квартала.

В ЦБ добавили, что в общей сумме мошенники похитили со счетов россиян 8,2 миллиарда рублей. При этом граждане стали чаще обращаться за помощью даже при похищении небольших сумм.

МВД составило список фраз для распознавания мошенников

Читайте также


безопасность

Главное

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика