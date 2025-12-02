Правоохранители предотвратили похищение свыше 222 млн рублей у россиян в ноябре

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

За ноябрь 2025 года сотрудники правоохранительных органов предотвратили похищение мошенниками более 222 миллионов 145 тысяч рублей у 638 россиян. Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД.

В ведомстве отметили, что были задержаны 69 курьеров, которые перевозили похищенные средства.

Ранее сообщалось, что российские банки в период с июля по сентябрь 2025 года предотвратили 28,5 миллиона попыток совершения мошеннических операций. Отмечается, что в III квартале злоумышленники совершили 460,1 тысячи таких операций. Этот показатель на 51% превысил среднее значение за последние 4 квартала.

В ЦБ добавили, что в общей сумме мошенники похитили со счетов россиян 8,2 миллиарда рублей. При этом граждане стали чаще обращаться за помощью даже при похищении небольших сумм.