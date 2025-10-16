Форма поиска по сайту

16 октября, 17:15

Происшествия

В Москве вынесли приговор владельцу и повару ларьков с шаурмой, где отравились люди

Владельца и повара сети ларьков с шаурмой в Москве, в которой летом 2024 года отравились почти 30 человек, приговорили к 2,5 и 2 годам принудительных работ.

Как сообщили в столичной прокуратуре, их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также оба лишены права заниматься производством, хранением и реализацией пищевой продукции.

Фаст-фуд из мяса и соуса с сальмонеллой готовили в четырех точках на Дмитровском шоссе. Суд установил, что помещения не были нормально оборудованы, бизнесмен не проверял наличие медкнижек у работников, а сотрудники не проходили медосмотры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

