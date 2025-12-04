Форма поиска по сайту

Блогеру Алексу Лесли запретили воспитывать ребенка

Ограничен в правах: что случилось со скандальным блогером Алексом Лесли

Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах. Соответствующее заявление мать его детей подала еще в начале ноября. Что происходит в жизни скандального коуча, расскажет Москва 24.

Жены и дети

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alexlesley11

Коптевский суд Москвы ограничил блогера и коуча Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов) в родительских правах.

1 ноября журналисты сообщили, что мать одного из детей блогера Анастасия Степашина подала соответствующее заявление. При этом ранее женщина просила суд признать Кириллова отцом ребенка и взыскать с него алименты.

По некоторым данным, Лесли не был женат и якобы не собирался. Однако, по сведениям журналистов, секс-коуч имел опыт семейной жизни с девушкой по имени Юлианна, но ей было не близко мировоззрение Алекса: между ними появились разногласия, и Алекс завел любовницу. При этом в СМИ также фигурировала и некая жена блогера Кристина.

По неофициальным данным, у Лесли якобы есть трое детей от разных женщин. При этом сам коуч предполагал, что детей может быть и больше.

По сведениям журналистов, сам Александр находится за границей.

Склонение к совершению изнасилования

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Летом 2025 года блогер оказался в эпицентре крупного скандала. В Сети распространились видео, на которых девушки рассказывали о домогательствах со стороны незнакомых мужчин в центре Москвы. Некоторые из пострадавших обратились в полицию. Истории оказались похожи: молодые люди слишком настойчиво пытались познакомиться, хватая девушек за интимные части тела и предлагая уединиться. Позже выяснилось, что горе-пикаперы действовали по инструкции Лесли.

В конце июня столичная полиция начала проверку по факту жалоб женщин на домогательства. Кроме того, пострадавшие готовили коллективный иск к идейному вдохновителю неудачливых соблазнителей. Сам коуч в интервью Москве 24 выразил уверенность, что его не коснутся никакие последствия. По мнению гуру, большинство женщин отреагируют "адекватно", если с ними будут знакомиться подобным образом. А тех, кто грозил иском, – меньшинство, и они просто решили хайпануть, отметил Лесли.

В свою очередь, Следственный комитет возбудил против коуча уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования. А ряд российских издательств и книжных магазинов приостановили реализацию книг авторства Лесли.

Вскоре двух последователей Алекса арестовали и назначили им по 15 суток административного ареста. Затем еще один из слушателей тренингов Лесли Алексей Башин отправился под арест, но уже на 2 месяца. В конце октября он был приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

В конце августа МВД заочно арестовало и объявило в розыск Лесли. В середине октября суд запретил распространение курсов блогера на территории России.

