Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 22:45

Происшествия

Последователь пикап-коуча Алекса Лесли получил срок за домогательства к девушкам

Последователь пикап-коуча Алекса Лесли получил срок за домогательства к девушкам

Суд подтвердил право родителей отказаться от сделанной ребенком онлайн-покупки

"Московский патруль": блогер Шабутдинов выступил с последним словом в суде

"Московский патруль": суд приговорил последователя блогера Лесли к заключению в колонии

Последователя пикап-коуча Алекса Лесли отправили в колонию за домогательства к девушкам

Приговор Шабутдинову по делу о мошенничестве могут вынести 27 октября

"Московский патруль": экс-судья Мазалова приговорена к году принудительных работ

"Московский патруль": блогер Сидоропуло приговорен к 6 годам колонии

"Московский патруль": похитителям итальянца Гуидотти вынесли приговор

Суд может вынести приговор Аязу Шабутдинову 27 октября

Последователь пикап-коуча Алекса Лесли Алексей Башин приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима за домогательства к девушкам в центре Москвы. Летом этого года он приставал к женщинам на улицах. Пострадавшие подали коллективные заявления в полицию.

Башина задержали, когда он пытался уехать в Тульскую область. Его наставник Лесли в августе был заочно арестован по делу о склонении к изнасилованию и объявлен в розыск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоАнастасия НалетоваДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика