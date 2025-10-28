Последователь пикап-коуча Алекса Лесли получил срок за домогательства к девушкам

Последователь пикап-коуча Алекса Лесли Алексей Башин приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима за домогательства к девушкам в центре Москвы. Летом этого года он приставал к женщинам на улицах. Пострадавшие подали коллективные заявления в полицию.

Башина задержали, когда он пытался уехать в Тульскую область. Его наставник Лесли в августе был заочно арестован по делу о склонении к изнасилованию и объявлен в розыск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.