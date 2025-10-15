Фото: телеграм-канал "Алекс Лесли"

Суд запретил распространение в России курсов блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов). Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

"Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации, содержащейся на двух интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что запрет на распространение относится к информации, за которую предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, данные материалы относятся к категории, также запрещенной для распространения и среди детей.

Курсы были выявлены в ходе мониторинга интернета. Установлено, что Лесли на своем канале в соцсетях разместил публикацию, склоняющую к совершению насильственных действий сексуального характера. На интернет-сайте он осуществлял продажу курсов телесного тренинга с аналогичной информацией.

В конце июня в Москве произошло несколько инцидентов с домогательствами. Как сообщали потерпевшие женщины, неизвестные мужчины подходили к ним и трогали их в разных местах. Позже выяснилось, что это было частью тренинга Лесли. В частности, блогер предлагал своим ученикам насиловать девушек в туалетах.

Ситуация стала причиной возбуждения против Лесли уголовного дела по статье о склонению к изнасилованию. МВД объявило блогера в розыск.

При этом сам Лесли заявлял, что не находится в России. Суд Москвы заочно арестовал блогера. Судебное заседание прошло в закрытом для прессы режиме, так как уголовное дело связано с нарушением половой неприкосновенности.