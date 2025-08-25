Блогеру Маркаряну грозит до 5 лет колонии за оскорбление памяти защитников Отечества

25 августа Таганский районный суд Москвы арестовал скандального блогера Арсена Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. За это ему грозит до пяти лет колонии. Что известно о задержании Маркаряна и в каких скандалах был замешан до ареста, расскажет Москва 24.

Спрятался в багажнике

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/arsenmarkaryan

Блогер Арсен Маркарян привлек внимание правоохранительных органов еще в январе 2025 года из-за ролика с призывами к осуществлению террористической деятельности в РФ с помощью беспилотников. В марте же стало известно, что в отношении него начали доследственную проверку.

В это время Маркарян находился за пределами России, однако в конце лета в Сети появился ролик с блогером на Красной площади, анонсирующим встречу с поклонниками. Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник сообщал, что видео было записано 22 августа.

На фоне приезда блогера в Москву против него было возбуждено уголовное дело, однако не за призывы к терроризму, а по статье об оскорблении памяти защитников Отечества. По официальным данным, поводом стал ролик в соцсетях Маркаряна, опубликованный не позднее 25 февраля 2025 года.

Задержать блогера удалось на Можайском шоссе возле Кубинки 23 августа. По данным МВД, Маркарян прятался в багажнике автомобиля, при этом ряд СМИ утверждают, что он находился там под надувной лодкой.

Арсену предъявили обвинения, после чего 25 августа Таганский районный суд вынес решение о его аресте на 17 суток. По статье об оскорблении памяти защитников Отечества блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.

"Культурно поехали в отделение"

Свою вину Арсен Маркарян после задержания отрицает. В частности, во время судебного заседания он заявил, что не узнает человека на видео с оскорблением.

"Канал мне не знаком, я его не создавал и не администрировал, <…> данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял. Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи", – отметил Маркарян.

Также в суд пришла мать Арсена и принесла с собой около 30 медалей и грамоты сына. При этом комментировать задержание блогера она отказалась.

Кроме того, в телеграм-канале Маркаряна появилась его версия случившегося. В тексте сказано, что блогер якобы находился на территории России уже больше месяца и "спокойно занимался своим здоровьем, анализами и рабочими вопросами". По словам Арсена, во время задержания он ехал к другу, пока машину не остановил патруль ДПС для проверки документов. При этом он утверждает, что ехал не в багажнике, а на заднем сиденье.



(сотрудник ДПС. – Прим. ред.) попросил мои документы на проверку, я дал, и он сказал, что вынужден проводить меня в ближайший отдел. Я сразу сказал, что без проблем и что я тут просто к другу ехал и у меня в целом есть время поехать для выяснения обстоятельств. Он зачитал мне статью, из-за которой меня хотят вызвать. Я сел к ним в машину ДПС, культурно, уважительно без какого-либо сопротивления, и мы поехали в ближайшее отделение, а оттуда уже в Москву.

Арсен Маркарян блогер Онпопросил мои документы на проверку, я дал, и он сказал, что вынужден проводить меня в ближайший отдел. Я сразу сказал, что без проблем и что я тут просто к другу ехал и у меня в целом есть время поехать для выяснения обстоятельств. Он зачитал мне статью, из-за которой меня хотят вызвать. Я сел к ним в машину ДПС, культурно, уважительно без какого-либо сопротивления, и мы поехали в ближайшее отделение, а оттуда уже в Москву.

"Я патриот России. Хочу тут жить. Приношу россиянам пользу. Буду приносить", – отмечается в сообщении.

Однако версию опроверг другой скандальный блогер Алекс Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.). В беседе с "Газетой.ру" 25 августа секс-коуч заявил, что это именно он пытался вывезти своего "древнего ученика, читателя и друга" из России. При этом самого Лесли заочно арестовали 26 августа по делу о насильственных действиях сексуального характера.

"Я взял его (Маркаряна. – Прим. ред.), свой автомобиль. У меня есть лодка, которую используют для того, чтобы стартовать на кайтсерфинге – она закрыла Арсена в багажнике, и я его вывозил. Нас остановили <...>. Они мне сказали, что я им вообще не интересен. <...> А Маркаряна почему-то арестовали. Не знаю, почему именно его. Я думаю, что арестуют меня тоже", – утверждает Лесли.

При этом у общественников и пользователей Сети накопилось немало претензий к Маркаряну не только в рамках его уголовного преследования. К примеру, в 2024 году глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина требовала проверить блогера после жалоб подписчиков: якобы он открыто оправдывал педофилию, говоря о половых отношениях с несовершеннолетними, и разжигал ненависть к женщинам.

Также в Сети можно найти ссылки на различные курсы Маркаряна, в том числе по биохакингу и повышению выработки организмом тестостерона. Популярным стал и его закрытый телеграм-канал с платным входом, в котором он читает лекции о разнице между мужчиной и женщиной. Своих последователей Арсен называет "офицерами Базы". В различных интервью блогер не раз высказывал мнение, что девушки уступают мужчинам в физическом и интеллектуальном плане, но доминируют в психологических манипуляциях.

