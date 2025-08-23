Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 22:35

Происшествия

Блогеру Арсену Маркаряну предъявлено обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества

Фото: телеграм-канал "Следком"

Блогеру Арсену Маркаряну предъявили обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

Ему предъявлено обвинение по статье "Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет".

В ведомстве отмечают, что блогер в ходе допроса не признал вину в совершении преступления.

О задержании Маркаряна стало известно ранее. По версии следствия, блогер не позднее 25 февраля 2025 года опубликовал видео, в котором содержалась информация об оскорблении памяти защитников Отечества. Его задержали в Подмосковье.

В рамках расследования уголовного дела он будет также проверен на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти.

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика