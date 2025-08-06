Насмехавшаяся над участниками СВО жительница Тюмени заявила, что ее подставили

Фото: vk.com/Лента новостей Тюмени | Новости Тюмени

Насмехавшаяся над участниками СВО жительница Тюмени Анастасия заявила, что ее подставила знакомая, передает RT.

Видео, на котором она рассказывает, какими льготами она пользуется как супруга бойца спецоперации, ранее появилось в Сети. Пользователи в комментариях раскритиковали женщину за циничность и желание "обогатиться на военнослужащем".

Анастасия подчеркнула, что попавший в интернет ролик вырезала из ее эфира и смонтировала знакомая. Доказательства этого, а также признание девушки в монтаже, по словам жительницы Тюмени, у нее есть.

Более того, женщина планирует обратиться в полицию с заявлением о клевете. Она указала, что помогает участникам СВО и лично от себя "подарила им колбасу".

В свою очередь, правоохранители инициировали проверку, в ходе которой собираются установить детали произошедшего. По результатам мероприятий будет принято решение в порядке, предусмотренном законом, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Ранее в Сети распространился подкаст блогера Дарьи Черданцевой, на котором риелтор из Томской области Марина Орлова рассказала, что, выйдя замуж за участника спецоперации и дождавшись его гибели, можно получить от государства восемь миллионов рублей.

После этого женщин доставили в отделение полиции, где они на камеру извинились перед бойцами СВО, вдовами, матерями и женами. Также на женщин завели административные дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Спустя время стало известно, что Орловой было назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ в муниципальном предприятии.