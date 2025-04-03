Томская риелтор извинилась за интервью о деньгах за смерть участников СВО

Фото: телеграм-канал "Томская полиция"

Женщина-риелтор из Томска и ее подруга извинились на камеру за интервью о получении денег после смерти участника СВО. Видео опубликовано в телеграм-канале УМВД РФ по Томской области.

"Я искренне хочу извиниться за видео, которое было размещено со мной в сети Интернет. Извиниться перед участниками СВО, перед вдовами, перед матерями, перед женами. Получилось правда ужасно. Я прошу простить меня", – сказала она.

Ее подруга также раскаялась в произошедшем.

В УМВД добавили, что 35 и 36-летние жительницы областного центра были доставлены в отдел полиции, где они и записали свое извинение. Полицейские призвали граждан не поддаваться на провокации, а также напомнили об ответственности за распространение фейков, призывов к нарушению закона и попытки нажиться на теме спецоперации.

Скандальное видео появилось ранее в Сети. Риелтор в ходе подкаста рассказывала, что, выйдя замуж за участника специальной военной операции и дождавшись его гибели, женщина может получить от государства 8 миллионов рублей.

Позднее автор подкаста осудила подобную схему и удалила ролик. Затем общественники движения "Зов народа" призвали председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить риелтора.

