Общественники призвали проверить риелтора, рассказавшую о заработке на погибших бойцах СВО

Фото: Следственный комитет РФ

Общественники движения "Зов народа" призвали председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить риелтора, которая на подкасте рассказала о схеме покупки жилья за счет средств, полученных после гибели бойцов на СВО. Об этом сообщает RT.

Риелтор посетила подкаст, на котором назвала данную схему "бизнес-планом" для женщин старше 30 лет. Как отметила автор подкаста Дарья, высказывание ее собеседницы считается черным юмором, а в описании к видео якобы было предупреждение.

Она уточнила, что риелтор не хотела никого обидеть, а также что участники подкаста выступают против подобных схем. Кроме того, Дарья заявила об удалении ролика через несколько часов после его публикации на площадках. Тем временем сама гостья шоу на связь с журналистами не выходит.

Ранее враждебные комментарии в адрес участника спецоперации стали поводом для задержания комика Артемия Останина. Это произошло, когда он пытался пересечь российскую границу. Негативные высказывания в адрес бойца он позволил себе во время одного из своих выступлений.

Позже комик извинился и добавил, что не хотел задеть чьи-то чувства. Тем не менее суд арестовал Останина до 15 марта по делу о разжигании ненависти.