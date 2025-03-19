Суд арестовал комика Останина

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы арестовал стендап-комика Артемия Останина по делу о разжигании ненависти. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Комик будет находиться под стражей до 15 мая.

О возбуждении дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" в отношении Останина стало известно 15 марта.

По данным следствия, в социальных медиа появилась информация о том, что во время выступления комик высказал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО.

Останина задержали 18 марта. Мужчина пытался пересечь российскую границу. После задержания его доставили в Москву. Позже комик извинился за выступление и добавил, что не хотел кого-то оскорбить или задеть чьи-то чувства.