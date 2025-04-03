Против риелтора из Томска завели дело после видео о заработке на погибших бойцах СВО

Фото: телеграм-канал "Томская полиция"

Административные дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" возбуждены в отношении риелтора Марины Орловой и блогера Дарьи Черданцевой. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Прокуратура Советского района Томска организовала проверку после публикации видео, на котором Орлова и Черданцева обсуждают "бизнес-план" покупки квартиры с помощью участников СВО. Материалы дел направлены для рассмотрения в суд.

Скандальное видео появилось ранее в интернете. Орлова во время подкаста рассказывала, что, выйдя замуж за бойца спецоперации и дождавшись его гибели, можно получить от государства восемь миллионов рублей.

Риелтор и блогер извинились перед участниками СВО, вдовами, матерями и женами за видео. Извинения были записаны на камеру в отделе полиции, куда женщины были доставлены.