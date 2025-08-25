25 августа, 21:01Происшествия
Блогер Арсен Маркарян арестован за оскорбление памяти защитников Отечества
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Таганский районный суд арестовал на 17 суток блогера Арсена Маркаряна по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
В столичной прокуратуре уточнили, что Маркаряну было предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").
По данным ведомства, в суде блогер возражал против избрания меры пресечения в виде ареста. Кроме того, просмотрев кадры, где Маркарян оскорбил защитников Отечества, блогер сказал, что не узнает на видео человека. Также по словам обвиняемого, он не создавал и не администрировал канал, не записывал и никому не отправлял соответствующие кадры.
"Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи", – заявил Маркарян, не признав свою вину.
В настоящее время расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.
Маркаряна задержали по делу об оскорблении памяти защитников Отечества в Московском регионе 23 августа. Следствие установило, что блогер опубликовал кадры с негативными высказываниями не позже 25 февраля 2025 года.
Кроме того, в рамках расследования уголовного дела Маркаряна проверят на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти.