Блогер Арсен Маркарян арестован за оскорбление памяти защитников Отечества

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Таганский районный суд арестовал на 17 суток блогера Арсена Маркаряна по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В столичной прокуратуре уточнили, что Маркаряну было предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").

По данным ведомства, в суде блогер возражал против избрания меры пресечения в виде ареста. Кроме того, просмотрев кадры, где Маркарян оскорбил защитников Отечества, блогер сказал, что не узнает на видео человека. Также по словам обвиняемого, он не создавал и не администрировал канал, не записывал и никому не отправлял соответствующие кадры.

"Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи", – заявил Маркарян, не признав свою вину.

В настоящее время расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Маркаряна задержали по делу об оскорблении памяти защитников Отечества в Московском регионе 23 августа. Следствие установило, что блогер опубликовал кадры с негативными высказываниями не позже 25 февраля 2025 года.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела Маркаряна проверят на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти.