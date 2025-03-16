РИА Новости: в отношении блогера Маркаряна начата доследственная проверка

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации)/Арсен Маркарян

Доследственная проверка начата в отношении блогера Арсена Маркаряна по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что блогер несколько раз публично призывал организовать террористические акты с применением беспилотников против российских граждан.

Ранее в Москве арестовали блогера, оскорбившего участников специальной военной операции на видеостриме. До этого ему предъявили обвинение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Сотрудники СК вместе с полицейскими провели обыск по месту жительства блогера, где изъяли технические устройства. В ходе допроса мужчина 1987 года рождения признал вину и раскаялся в содеянном.