Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек на месяц

Фото: Максим Григорьев

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей на месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

По данным аналитического сервиса, ИП блогера на 18 июля значилось еще действующим, однако ее банковские счета заблокированы. Основанием указано принятие решения о взыскании задолженности. Размер отрицательного сальдо составляет более 27,1 миллиона рублей.

В 2023 году Чекалина и ее супруг обвинялись в неуплате налогов на сумму, превышающую 300 миллионов рублей, но они закрыли задолженность, а дело об уклонении от налогов было прекращено.

В октябре 2024 года блогерам и их бизнес-партнеру предъявили обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей по подложным документам. По данным стороны обвинения, в документах экс-супругов были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В конце прошлого года суд отправил Лерчек и ее бывшего супруга под домашний арест.