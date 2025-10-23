Блогер Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим

Фото: Москва 24

Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов возместил ущерб 73 пострадавшим по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила его адвокат в суде.

Кроме того, добавила адвокат, он хотел возместить ущерб и остальным потерпевшим, однако те отказались.

Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года. По версии стороны обвинения, он создал организованную преступную группу и размещал в Сети заведомо ложные данные о своих образовательных курсах, которые на самом деле таковыми не являлись.

Во время судебного разбирательства блогер признал свою вину в полном объеме. Позднее ему огласили итоговое обвинительное заключение, чье чтение заняло у суда сразу два заседания.

В результате прокурор попросил суд признать блогера виновным в 113 эпизодах мошенничества и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он потребовал оштрафовать Шабутдинова на сумму свыше 15,5 миллиона рублей.