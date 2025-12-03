Форма поиска по сайту

03 декабря, 15:50

Шоу-бизнес

Суд в Москве ограничил в родительских правах блогера Алекса Лесли

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Коптевский суд Москвы ограничил в родительских правах блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.). Об этом РИА Новости сообщили в суде.

"Коптевский районный суд города Москвы 3 декабря 2025 года удовлетворил в полном объеме исковые требования Степашиной Анастасии Геннадьевны к Кириллову Александру Сергеевичу об ограничении в родительских правах", – рассказали в судебной инстанции.

Заявление Степашина подала 1 ноября.

В конце июня против Лесли было возбуждено уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию. Причиной стали тренинги блогера, в которых он предлагал своим ученикам насиловать девушек в туалетах.

В частности, занятия привели к нескольким инцидентам с домогательствами в Москве. Как сообщали потерпевшие женщины, неизвестные мужчины подходили к ним и трогали их в разных местах.

При этом сам Лесли, находящийся за рубежом, обвинил девушек в хайпе и выразил уверенность, что в России для него не будет никаких серьезных последствий за распространение книг и проведение тренингов.

Однако суд Москвы заочно арестовал блогера, а МВД объявило его в розыск.

Последователь блогера Алекса Лесли получил срок за домогательства

судышоу-бизнес

