Иск об ограничении блогера Алекса Лесли в родительских правах поступил в суд

Фото: телеграм-канал "Алекс Лесли"

Исковое заявление об ограничении в родительских правах блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.) поступило в Коптевский районный суд Москвы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции.

Уточняется, что заявление было подано А. Г. Степашиной. Заседание запланировано на 10 ноября 2025 года.

В конце июня против Лесли было возбуждено уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию. Причиной стали тренинги блогера, в которых он предлагал своим ученикам насиловать девушек в туалетах.

В частности, занятия привели к нескольким инцидентам с домогательствами в Москве. Как сообщали потерпевшие женщины, неизвестные мужчины подходили к ним и трогали их в разных местах.

При этом сам Лесли, находящийся за рубежом, обвинил девушек в хайпе и выразил уверенность, что в России для него не будет никаких серьезных последствий за распространение книг и проведение тренингов.

Однако суд Москвы заочно арестовал блогера, а МВД объявило его в розыск.

