Indian Express: более 20 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в Индии

Более 20 человек погибли в результате пожара в ночном клубе Индии

Фото: x.com/DDIndialive

Не менее 23 человек погибли в результате пожара, произошедшего в ночном клубе на юго-западе Индии. Об этом пишет Indian Express со ссылкой на полицию.

В издании отмечается, что ЧП произошло в клубе в населенном пункте Арпора в Северном Гоа поздно ночью. Причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.

Генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов подчеркнул, что, по предварительным данным, российских граждан среди погибших нет.

"Мы сейчас проверяем информацию о жертвах. По предварительной информации, россиян среди них нет", – приводит слова консула ТАСС.

Ранее в жилом комплексе Гонконга произошел пожар, ставший самым масштабным за последние 17 лет. Он охватил 8 многоэтажных жилых зданий, где жили около 4 тысяч человек.

Огонь удалось ликвидировать спустя 3 дня. В результате происшествия погибли более 150 человек. Свыше 30 числятся пропавшими.

Новости мира: пожар произошел на заводе в австралийском Сиднее

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

