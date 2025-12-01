Форма поиска по сайту

01 декабря, 13:48

Происшествия

Число погибших при пожаре в Гонконге достигло 151

Фото: AP Photo/Chan Long Hei

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 151, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную полицию.

При этом свыше 30 человек числятся пропавшими.

"Полиция арестовала 13 человек по обвинению в непреднамеренном убийстве. Расследование продолжается, не исключено, что арестованных будет больше", – передает заявление властей Гонконга агентство Синьхуа.

Журналисты также указали, что на месте пожара были обнаружены образцы фасадной сетки для строительных лесов, не соответствующие стандартам огнестойкости.

Пожар, вспыхнувший в районе Тай По 26 ноября, стал самым масштабным за последние 17 лет. Огонь охватил 8 многоэтажных жилых зданий, в которых проживали около 4 тысяч человек.

Тушение продолжалось три дня. Для ликвидации возгорания потребовались усилия 767 пожарных с привлечением 128 спецмашин. Когда огонь был потушен, спасатели приступили к проверке всех квартир на наличие заблокированных или пострадавших людей.

Предварительно, причиной пожара стали строительные леса из бамбука, которые были возведены вокруг зданий в рамках программы реновации жилого комплекса. В связи с инцидентом 3 высокопоставленным руководителям строительной компании были предъявлены обвинения по статье о непреднамеренном убийстве.

Пострадавшим семьям, потерявшим родных в результате пожара, была назначена компенсационная выплата в размере 200 тысяч гонконгских долларов (около 25,7 тысячи долларов). Кроме того, государство окажет им поддержку в организации похорон.

Новости мира: Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

