Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 156

Фото: ТАСС/Zuma

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге достигло 156. Спасатели обнаружили тела еще 5 жертв, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на полицию мегаполиса.

По данным правоохранителей, всего опознано 127 жертв из общего числа. Процесс идентификации остальных затруднен, поскольку некоторые тела сильно обгорели. Их опознание потребует дополнительных экспертиз.

Власти специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) объявили о создании независимого следственного комитета. Возглавит комиссию один из судей города. Его основной задачей станет расследование причин и всех обстоятельств пожара в жилом комплексе.

Как отметил в своем заявлении глава администрации САР Джон Ли (Ли Цзячао), формирование комитета направлено на "предотвращение подобных трагедий в будущем".

Пожар в районе Тай По вспыхнул 26 ноября. Он стал самым масштабным за последние 17 лет, охватив 8 многоэтажных жилых зданий, где жили около 4 тысяч человек.

Огонь удалось ликвидировать спустя 3 дня. Для этого потребовались усилия 767 пожарных с привлечением 128 спецмашин. Предварительно, причиной возгорания стали строительные леса из бамбука, которые были возведены вокруг зданий в рамках программы реновации жилого комплекса.

Троим высокопоставленным руководителям строительной компании предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве. Кроме того, семьям, потерявшим в пожаре родных, назначили компенсацию в 200 тысяч гонконгских долларов (около 25,7 тысячи долларов).

По информации полиции, свыше 30 человек числятся пропавшими. Арестовано 13 человек, однако власти заявляют, что их число может возрасти.