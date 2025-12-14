Еще 9 выделенных полос начали работать на дорогах Москвы. Время в пути для пассажиров автобусов и электробусов сократится в четыре раза.

По этим участкам проходят почти 50 городских маршрутов. Выделенные полосы заработают на Авиамоторной улице, в проезде Серебрякова, у Семеновской площади, на улицах Генерала Сандалова, Кастанаевской, Каменка, на улице Поляны и Боровская.

