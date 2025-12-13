Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменилось в Москве

Движение поездов на первом центральном диаметре и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменилось 13 декабря и в ночь на 14 декабря. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

С 23:00 до 06:00 интервалы движения на МЦД-1 от станции Одинцово до Белорусской увеличат до одного часа, а от Белорусской до Лобни – до 30 минут. От Славянского бульвара до Беговой электрички в обе стороны проследуют по пути на Одинцово. Часть поездов "Аэроэкспресс" пройдут по укороченным маршрутам до станции Савеловская.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.