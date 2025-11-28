Жители Подмосковья обеспокоены из-за смерти нескольких птиц от защитных экранов

Жители Подмосковья обеспокоены тем, что несколько птиц разбились о защитные экраны. Для этого на станции Селятино Киевского направления Московской железной дороги установлены прозрачные щиты, чтобы пернатые не залетали во внутрь.

Чтобы птицы не разбивались о защитные экраны, орнитологи советуют наклеивать на стекла изображение хищных пернатых. Также специалисты рекомендуют не поднимать и не трогать птиц с земли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

