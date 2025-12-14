Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 23:45

Транспорт

"Новости дня": новые электробусы вышли на маршруты на западе и юго-востоке Москвы

"Новости дня": новые электробусы вышли на маршруты на западе и юго-востоке Москвы

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях в центре Москвы

Собянин: в Очаково-Матвеевском построят и реконструируют дороги вдоль путей МЦД-4

Новости регионов: 17 пассажирских поездов проследуют через Пензу из-за ЧП на станции Чаис

Еще 9 выделенных полос начали работать на дорогах Москвы

Ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 декабря

"Построено в Москве": метро

Новые автобусные маршруты запустили из Москвы в Подмосковье

Новые маршруты автобусов запустили из Москвы в Подмосковье

Новые электробусы вышли на маршруты С289 и № 443 на западе и юго-востоке Москвы. Теперь жители, которые живут рядом со станциями метро "Кузьминки" и МЦД "Сетунь", школами и больницами, будут ездить на более экологичном транспорте.

Он не загрязняет воздух, едет плавно и тихо, внутри есть розетки для зарядки телефона и экраны с информацией о поездке. В новых моделях свет в салоне меняется в зависимости от времени суток, а номера маршрутов видно издалека.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика