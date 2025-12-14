"Новости дня": новые электробусы вышли на маршруты на западе и юго-востоке Москвы

Новые электробусы вышли на маршруты С289 и № 443 на западе и юго-востоке Москвы. Теперь жители, которые живут рядом со станциями метро "Кузьминки" и МЦД "Сетунь", школами и больницами, будут ездить на более экологичном транспорте.

Он не загрязняет воздух, едет плавно и тихо, внутри есть розетки для зарядки телефона и экраны с информацией о поездке. В новых моделях свет в салоне меняется в зависимости от времени суток, а номера маршрутов видно издалека.

Подробнее – в программе "Новости дня".