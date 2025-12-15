Форма поиска по сайту

15 декабря, 17:20

Культура

Премьер и прима Большого театра исполнят главные партии в "Щелкунчике" 31 декабря

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Главные партии в предновогоднем показе балета "Щелкунчик", который состоится в 18:00 31 декабря, исполнят премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард. Об этом сообщается на сайте Большого театра.

В частности, Родькин выйдет на сцену в образе Щелкунчика, а Севенард исполнит роль Мари.

При этом Севенард выступит и в спектакле, который состоится 17 декабря. Ее партнером в этот вечер будет Артемий Беляков.

Ранее сообщалось, что больше половины билетов на "Щелкунчика", который состоится 31 декабря в 12:00, раскупили за первые 10 минут продаж. Все билеты были распроданы за 1,5 часа.

Вместе с тем 8 декабря стартовали продажи билетов на январские показы балета. Посмотреть "Щелкунчик" после Нового года можно будет 3, 4 и 5 января, а также с 7 по 11 января включительно.

Балет "Щелкунчик" представят в Кремлевском Дворце 18 и 19 декабря

