"Откройте, Давид": Gayazovs Brothers

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 22:00

Шоу-бизнес

Новые герои программы "Откройте, Давид" – музыкальная группа Gayazovs Brothers. Тимур и Ильяс Гаязовы рассказали, как переехали из Казани в Москву без продюсеров и денежных вложений, но с абсолютной уверенностью в успехе.

Что скрывается за ошеломительным взлетом с хитом "Малиновая лада"? Какой путь пришлось пройти музыкантам, чтобы их песни зазвучали из каждого окна?

Они с ведущим Давидом Винером прошлись по знаковым местам московского успеха, вспомнили первые концерты и раскрыли секрет завоевания многомиллионной аудитории.

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

Программа: Откройте, Давид
