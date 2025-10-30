Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 11:00

Шоу-бизнес

Блогер Мариам Тилляева рассказала о своем новом избраннике

Блогер Мариам Тилляева рассказала о своем новом избраннике

Предварительное заседание по делу актрисы Аглаи Тарасовой пройдет 30 октября

Полина Диброва намекнула на завершение отношений с Романом Товстиком

Актер Хью Джекман впервые после развода появился на публике с новой возлюбленной

Джиган попросил у суда три месяца на примирение с Самойловой

Актер Роман Попов скончался от онкологического заболевания

Джиган не явился в суд на беседу по делу о разводе

"Интервью": Никита Серов – о своей жизни

Актер Роман Попов умер на 41-м году жизни

Суд вернул Ларисе Долиной квартиру после сделки с мошенниками

Внучка первого президента Узбекистана, блогер Мариам Тилляевой рассказала, как изменится ее жизнь в ближайшее время и чем покорил ее новый избранник.

Блогер отметила, что он позволяет ей капризничать, и они нашли взаимопонимание в этом вопросе.

Тилляева также рассказала, что иногда они ложатся спать на видеосвязи, когда есть возможность, и подчеркнула отсутствие контроля и ревности в их отношениях.

Большое интервью с Мариам Тилляевой выйдет в четверг, 30 октября, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика