Блогер Мариам Тилляева рассказала о своем новом избраннике

Внучка первого президента Узбекистана, блогер Мариам Тилляевой рассказала, как изменится ее жизнь в ближайшее время и чем покорил ее новый избранник.

Блогер отметила, что он позволяет ей капризничать, и они нашли взаимопонимание в этом вопросе.

Тилляева также рассказала, что иногда они ложатся спать на видеосвязи, когда есть возможность, и подчеркнула отсутствие контроля и ревности в их отношениях.

Большое интервью с Мариам Тилляевой выйдет в четверг, 30 октября, в эфире телеканала Москва 24.