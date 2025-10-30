30 октября, 11:00Шоу-бизнес
Блогер Мариам Тилляева рассказала о своем новом избраннике
Внучка первого президента Узбекистана, блогер Мариам Тилляевой рассказала, как изменится ее жизнь в ближайшее время и чем покорил ее новый избранник.
Блогер отметила, что он позволяет ей капризничать, и они нашли взаимопонимание в этом вопросе.
Тилляева также рассказала, что иногда они ложатся спать на видеосвязи, когда есть возможность, и подчеркнула отсутствие контроля и ревности в их отношениях.
Большое интервью с Мариам Тилляевой выйдет в четверг, 30 октября, в эфире телеканала Москва 24.