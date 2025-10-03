Отец миллиардера Товстика заявил, что невестка не дает ему видеться с внуками

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/elenatovstik

Отец предпринимателя и миллиардера Романа Товстика заявил, что невестка препятствует его общению с внуками. О Елене ее свекор Владимир высказался в беседе с изданием Super.

По словам Товстика-старшего, он еще 20 лет назад знал, что Елена и Роман разведутся. А сейчас мужчина полностью встал на сторону сына и осудил его бывшую избранницу за то, что она публично "поливает грязью" экс-супруга. Товстик также заявил, что Елена не любит своих шестерых детей.

"Меня к внукам не пускают. Я им ягоды привожу, Елена же никогда ничего хорошего не купит", – говорит отец миллиардера.

Ранее 22-летний брак Товстиков был официально расторгнут. Сообщалось, что бывшие супруги пришли к согласию в вопросе проживания шестерых детей, но имеют финансовые разногласия.

Адвокат миллиардера Филипп Рябченко рассказывал, что после развода в собственности Елены останется вся недвижимость, ранее оформленная на нее. Соглашение об этом было подписано еще год назад. Заседание по разделу имущества назначено на 15 октября.

Развод Товстиков произошел вслед за официальным расторжением супружеских отношений Дмитрия и Полины Дибровых. Сообщалось, что последняя начала романтические отношения с бизнесменом.