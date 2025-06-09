Блогер Тилляева поддержала невесту Лепса после конфликта с Киркоровым

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Блогер и участница шоу "Мастер игры" Мариам Тилляева поддержала невесту Григория Лепса Аврору Кибу после конфликта с российским певцом Филиппом Киркоровым, сообщает "Радио 1".

Поводом для скандала стало то, что исполнитель назвал Кибу "девушкой кого-то", выразив сомнения в ее праве на участие в "Мастере игры". Певец обратил внимание, что в этом шоу принимают участие "люди, которые сделали себя сами", в то время как Киба не имеет собственных достижений.

"Для того чтобы быть личностью, мне не нужны ни Филипп Бедросович, ни даже дорожка с Григорием Викторовичем, ни кто-то еще. Просто с Гришей мой крейсер поплыл чуть-чуть быстрее", – приводит телеканал "360" опубликованный в соцсетях ответ Кибы на заявление певца.

Пользователи начали активно обсуждать конфликт девушки с Киркоровым, в ответ на что она подчеркнула, что давно знакома с представителями шоу-бизнеса. В связи с этим она не воспринимает их как особенных людей. Киба признала, что все они талантливы и сумели добиться успеха в своем деле, но, несмотря на это, она не намерена называть никого из них "королем".

"Я понимаю, что Аврора пыталась сказать, но то, как она донесла свою мысль, мне показалось немного грубоватым... Это звучало с высоты – чуток по-мажорски, но нам это свойственно. Кажется, она просто устала быть повсюду "девушкой Лепса". Сегодня она его девушка, завтра – жена, а послезавтра – бывшая", – прокомментировала ситуацию Тилляева.

Блогер обратила внимание, что Киба представляет собой образованную и самостоятельную девушку, которая занимается саморазвитием, получает образование и работает в области дизайна.

Тилляева также подчеркнула, что относится к девушке с симпатией. Больше всего она уважает в невесте Лепса то, как она относится к собственным успехам. По словам блогера, для человека, выросшего в состоятельной российской семье, Киба смогла добиться "реально очень многого".

Лепс и Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня 2024 года. На вопрос ведущего, является ли 18-летняя спутница его невестой, музыкант ответил: "Она еще не решила, но, скорее всего, да".

Позже продюсер Сергей Дворцов допустил, что их свадьба состоится в ближайшем будущем. Он также обратил внимание, что у пары теплые отношения, и отметил, что у Кибы нет корыстной цели по отношению к певцу.

