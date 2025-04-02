Невеста Лепса назвала Нагиева самым гениальным актером русского Голливуда

Фото: телеграм-канал "Обо всём,о женском"

Невеста советского и российского эстрадного певца Григория Лепса Аврора Киба назвала Дмитрия Нагиева самым гениальным актером русского Голливуда. Об этом сообщает "Газета.ру".

Киба заявила, что обожает Нагиева, отметив его харизматичность. Девушка также рассказала, что среди российских сериалов ей понравилась работа режиссера Сарика Андреасяна "Жизнь по вызову".

"Один из самых классных сериалов, который я посмотрела за последнее время <...> Лизу Моряк (сыграла одну из главных ролей в "Жизни по вызову". – Прим. ред.) обожаю", – добавила невеста 62-летнего Лепса.

Лепс и Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня 2024 года. При этом дети артиста испытывают дискомфорт из-за его невесты, рассказывал ранее исполнитель.

Лепс отметил, что понимает "и родителей Авроры, и окружение", но слушать чужое мнение он не собирается. Певец также уточнил, что будет ждать Кибу из Лондона, где девушка учится на дизайнера.

