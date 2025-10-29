Актер Антон Денисенко рассказал о семейной жизни

Актер Антон Денисенко рассказал, что сейчас живет спокойной семейной жизнью. Он отметил высокий уровень взаимопонимания с супругой и подчеркнул, что ценит стабильность и уют в отношениях.

Артист добавил, что в юности он был готов на любые поступки ради чувств. Однако со временем понял, что такие отношения изматывают, и выбрал спокойствие и гармонию в семье.

Большое интервью с Антоном Денисенко выйдет в среду, 29 октября, в эфире телеканала Москва 24.