Дмитрий Бикбаев займет должность худрука Театра на Покровке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дмитрий Бикбаев займет должность художественного руководителя Театра на Покровке, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин в своем телеграм-канале.

Кадровый резерв театра был сформирован по итогам конкурса "Таланты". Бикбаеву удалось зарекомендовать себя одним из "самых ярких молодых театральных режиссеров". Фурсин отметил, что москвичам понравилось культурное пространство "Арт-платформа", которым управлял новый худрук учреждения.

Тем временем Алексей Родин будет назначен на пост директора того же театра. На протяжении более 15 лет он занимал руководящие должности в различных культурных учреждениях Москвы, поэтому опыт управленца поможет ему на новом месте.

"Желаю новым руководителям вдохновения и успешного развития вверенных им театров!" – добавил руководитель департамента.

Зимой текущего года заслуженный работник искусств России Владимир Панков стал худруком Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Его назначение поддержала директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Она отметила, что Панков достаточно близок к эстетике бывшего худрука Захарова.