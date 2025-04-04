Режиссер Андрей Кончаловский стал главой худсовета Театра Моссовета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Режиссер, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский назначен главой художественного совета Театра Моссовета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Там подтвердили, что соответствующую новость объявили 4 апреля.

Ранее заслуженный работник искусств РФ, худрук московского "Центра драматургии и режиссуры" Владимир Панков занял пост художественного руководителя театра "Ленком Марка Захарова". В свою очередь, на должность директора указанного театра был назначен руководитель "Театра на Юго-Западе" Дмитрий Берестов.

Между тем Иван Лыкошин возглавил Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО. Ему предстоит развивать региональные выставки центра и заниматься другими культурными проектами.

Кроме того, на должность директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина была назначена Ольга Галактионова. С 2021 года она руководила музейно-выставочным комплексом РОСИЗО.

