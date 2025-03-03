Иван Лыкошин стал директором РОСИЗО

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Иван Лыкошин возглавил Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Минкульта Ольги Любимовой.

"На предыдущем месте работы, в парке "Зарядье", с 2020 года (Лыкошин. – Прим. ред.) организовал ряд крупных выставочных проектов. Активно сотрудничал с РОСИЗО, в том числе при его участии были реализованы проект "Искусство пропаганды" и совместная с Русским музеем монографическая выставка Павла Филонова. С 2017 являлся куратором цикла выставок "Актуальная Россия", – уточнила она в публикации.

Теперь, по словам Любимовой, ему предстоит развивать региональные выставки центра и заниматься другими культурными проектами.

Ранее заслуженный работник искусств РФ, худрук московского "Центра драматургии и режиссуры" Владимир Панков занял пост художественного руководителя театра "Ленком Марка Захарова". В свою очередь, на должность директора указанного театра был назначен руководитель "Театра на Юго-Западе" Дмитрий Берестов.

