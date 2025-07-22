Эксперт по воспитанию Дрегер: культура укрепляет национальное единство общества

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Культура сплачивает и объединяет общество, заявила в беседе с Агентством "Москва" начальник управления поддержки преемственности поколений и формирования гражданской идентичности Московского центра воспитательных практик Татьяна Дрегер.

"В непростые периоды культура становится особенно важной. Она поддерживает моральный дух, объединяет людей и укрепляет национальное единство. Культура помогает пережить тяжелые времена, воспитывает патриотизм и сохраняет историческую память", – заметила Дрегер.

Эксперт также рассказала про всероссийский проект "Мы – наследники победителей! Помним, гордимся!", который вместе с Российской академией образования (РАО) создали к 80-летию Победы. В рамках проекта в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах провели тематические выставки и мастер-классы.

Активное участие в подобных мероприятиях принимают московские кадеты, отметила Дрегер. По ее словам, ребята активно посещают выставки и смотрят отечественные фильмы. Также кадеты задействованы в съемках документального кино "Достоин звания Героя", который реализуется благодаря проекту "Равнение на Героев" ассоциацией "Центральный спортивный клуб Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации".

Особое внимание эксперт уделила проекту "Московское кино в школах".

"В его рамках проходят патриотические мероприятия, которые пробуждают интерес к российскому искусству. Среди них – конкурс по созданию трейлеров к отечественному кино "Т.Ок", конкурс социально значимого контента "Кинообъектив", фестиваль по созданию короткометражных фильмов, телерепортажей и музыкальных клипов о Родине "Киновесна", а также специальные показы отечественных фильмов патриотической тематики. Эти акции помогают привлечь молодежь к искусству и привить гордость за российскую культуру", – добавила эксперт.

Кроме того, Дрегер напомнила, что во время Великой Отечественной войны культурные организации не прекращали работу. В театрах ставили спектакли, режиссеры снимали фильмы, печатались книги, чтобы поддержать дух народа и укрепить единство нации.

По мнению эксперта по воспитанию, в Москве растет количество патриотических спектаклей, кино и выставок. Во многих школах столицы открываются музеи, посвященные событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Ранее в Госдуме запретили показ фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Депутаты приняли закон, который запрещает выдавать прокатное удостоверение, если в ленте содержатся материалы, которые идут в разрез с общепринятыми нормами.