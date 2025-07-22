ГД запретила прокат фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет отказывать фильмам в выдаче прокатного удостоверения, если в них есть материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом говорится в думской электронной базе.

Также на владельца аудиовизуального сервиса возлагается обязанность не допускать распространение подобных произведений на территории страны. В течение суток с момента появления подобного требования со стороны РКН необходимо перестать распространять произведение.

При этом владельцев соцсетей также обяжут в течение суток ограничивать доступ к подобному материалу, если его разместил пользователь социальной сети на своей персональной странице. Кроме того, соцсети будут самостоятельно мониторить такой контент и принимать меры для ограничения к нему доступа.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее руководитель комитета по проблемам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей научно-экспертного совета Совбеза РФ Николай Лишин призвал запретить фильмы, которые демонстрируют "греховный образ жизни" людей в возрасте после 30 лет. По его словам, в СССР были только фильмы для детей и для взрослых. При этом взрослые фильмы отличались только сложностью мысли, из-за чего детям такое было неинтересно смотреть.

