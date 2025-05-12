Более 5 тыс юных москвичей приняли участие в выездных программах "Движения первых"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки городы Москвы

Более 5 тысяч столичных школьников и студентов колледжей приняли участие в выездных образовательных программах отделения "Движение первых" в подмосковной Истре. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент образования и науки.

"Дети посещали лекции, участвовали в спортивных и творческих мероприятиях, придумывали и разрабатывали собственные проекты на тему волонтерства. В этом учебном году прошло 18 таких смен, каждая по четыре дня", – отметила пресс-служба ведомства.

Школьники могли создать волонтерские проекты и предложить идеи для городских мероприятий. Тематика должна была соответствовать одному из 12 направлений, куда вошли наука, технологии, культура, экология и патриотическое воспитание.

"Смена была очень интересной и увлекательной. Мы узнали много нового о культуре и традициях народов России. Особенно запомнилось мероприятие "Эпос легенд". Мы сочиняли истории по русским пословицам и ставили по ним творческие номера", – указал студент политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова Артем Воронин.

Последнюю программу приурочили ко Дню Победы. Юным москвичам рассказывали историю Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что свыше 656 тысяч раз школьники и студенты московских колледжей посетили музеи по карте "Москвенок" с начала учебного года. С ее помощью ученики столичных школ и колледжей могут бесплатно посещать свыше 110 музеев. С 2017 года они побывали в культурных учреждениях уже более 3,7 миллиона раз.

