Более 656 тысяч раз ученики столичных школ и колледжей посетили музеи по карте "Москвенок"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 656 тысяч раз школьники и студенты московских колледжей посетили музеи по карте "Москвенок" с начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки, передает сайт мэра и правительства Москвы.

С помощью "Москвенка" ученики столичных школ и колледжей могут бесплатно посещать свыше 110 музеев. С 2017 года они побывали в культурных учреждениях уже более 3,7 миллиона раз, отметили в департаменте.

Больше всего школьники и студенты посетили за время работы сервиса Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева (свыше 136 тысяч раз), музей-панорама "Бородинская битва" (более 124 тысяч), Государственный музей обороны Москвы (свыше 117 тысяч), музей А. С. Пушкина (около 90 тысяч) и Музей археологии Москвы (более 74 тысяч).

Для посещения музеев детям лишь нужно приложить карту к считывающему устройству у кассы. Ознакомиться с полным перечнем культурных учреждений, куда могут прийти школьники и студенты по карте "Москвенок", можно на сайте проекта "Музеи – детям".

Между тем свыше 30 миллионов карт москвича получили горожане за 23 года существования проекта. Благодаря им жители могут пользоваться различными мерами соцподдержки и городскими сервисами.

С начала 2024-го было выпущено свыше 1,3 миллиона карт москвича. По словам Сергея Собянина, карта дает доступ к бесплатному, льготному или платному проезду на городском транспорте, а также позволяет получать скидки на товары и услуги в более чем 8,5 тысячи партнерских точек.

