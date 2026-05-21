LRT: жители Вильнюса остались недовольны организацией эвакуации при воздушной тревоге

Жители Вильнюса в Литве пожаловались на организацию эвакуации при воздушной тревоге, сообщает RT со ссылкой на портал LRT, который приводит слова опрошенных горожан.

По словам местной жительницы Илоны, некоторые люди вышли на улицу и не знали, что делать. Окружающие смотрели друг на друга. Одни бросились бежать, другие остались, а еще одни просто стояли у машин и наблюдали за тем, как остальные прячутся.

Вместе с тем в одной из школ эвакуацию свернули после того, как выяснилось, что в подвале не хватает мест для всех детей. Как рассказала местная жительница, сперва собрали один класс, затем другие, а когда оказалось, что все ученики не поместятся, детей просто вернули обратно.

Другая жительница Вильнюса Ольга поделилась, что не нашла таблички с указанием убежища возле подвала своего дома и решила пойти в соседний. Однако там ей отказали во входе, заявив, что ей следует идти в "свой подвал".

Ранее советник президента Литвы Гитанаса Науседы Фредерикас Янсонас заявил, что главу государства и сотрудников его офиса увели в убежища в связи с объявленной воздушной угрозой. Тогда радары зафиксировали возможный пролет дрона вблизи восточной границы. Объект находился в воздушном пространстве Белоруссии.