23 октября, 18:15

Шоу-бизнес

Блогер Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим по делу о мошенничестве

Блогер Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим по делу о мошенничестве

Блогер Аяз Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим в рамках уголовного дела о мошенничестве, заявила защита во время прений сторон в Пресненском суде Москвы. По версии следствия, Шабутдинов создал группу, которая продавала образовательные курсы с обещанием научить зарабатывать миллионы.

От каждого клиента он получал не менее 150 тысяч рублей, но успеха никто не достиг. Против него подали 113 исков на сумму свыше 57 миллионов рублей. Гособвинение просит приговорить его к 8 годам колонии и назначить штраф в 15 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

шоу-бизнесвидеоЕкатерина Фоменко

