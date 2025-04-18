"Вопрос спорный": история с Аязом Шабутдиновым вызвала споры о будущем блогеров

Блогер Аяз Шабутдинов возместил ущерб 64 пострадавшим по делу о мошенничестве. Вместе с сообщниками он заработал 57 миллионов рублей на продаже образовательных курсов. Эта история вновь поставила под сомнение доверие к блогерам.

Что такое блогерство – новая профессия, способ самореализации или опасная мода? Почему каждый второй подросток хочет быть популярным в интернете? И есть ли будущее у общества, которое все чаще живет ради лайков?

Об этом – в программе "Вопрос спорный".