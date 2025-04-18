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18 апреля, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": история с Аязом Шабутдиновым вызвала споры о будущем блогеров

"Вопрос спорный": история с Аязом Шабутдиновым вызвала споры о будущем блогеров

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Блогер Аяз Шабутдинов возместил ущерб 64 пострадавшим по делу о мошенничестве. Вместе с сообщниками он заработал 57 миллионов рублей на продаже образовательных курсов. Эта история вновь поставила под сомнение доверие к блогерам.

Что такое блогерство – новая профессия, способ самореализации или опасная мода? Почему каждый второй подросток хочет быть популярным в интернете? И есть ли будущее у общества, которое все чаще живет ради лайков?

Об этом – в программе "Вопрос спорный".

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