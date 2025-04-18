Синоптики обещают жаркие пасхальные выходные в столице

На выходных, 19–20 апреля, в столице установится по-настоящему летняя погода. По прогнозам синоптиков, москвичей ждет жара. В связи с этим в городе официально стартует сезон шашлыков – жарить мясо можно только в специально оборудованных местах, беседки лучше бронировать заранее.

В городе в выходные пройдут общегородские субботники, фестиваль "Пасхальный дар", а также традиционный парад трамваев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.