В Москве составили портрет донора крови

В столице составили портрет донора, который регулярно сдает кровь. В 70% случаев – это молодые люди в возрасте от 18 до 36 лет. Большинство из них – мужчины. Они активно следят за своим здоровьем и хотят помогать другим людям. Самые популярные группы крови – первая и вторая.

Чтобы стать донором, можно записаться на прием в центр крови или обратиться в один из пунктов переливания при крупных городских больницах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.